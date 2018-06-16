فنان تعرض لنزيف في المخ بسبب مباراة مصر والاوروغواي!.. تعرف على التفاصيل

كشف الممثل شريف إدريس عن سبب تعرض الفنان ماهر عصام لنزيف في المخ ودخوله في غيبوبة.

وكتب أدريس عبر حسابه على فايسبوك :”طيب يا جماعه ده بجد تحذير مهم جداً..ماهر عصام كان اتعرض لأزمه صحيه قريب وكان عنده انفجار في شريان في المخ ودخل المستشفي فتره وكانت أزمه صعبه وعدت علي خير..اللي حصل لماهر عصام النهارده وده اللي عرفته انه كان بيتفرج علي ماتش مصر وانفعل مع الماتش فحصله نزيف في المخ..أرجوكم اي حد عنده اي مشكله صحيه من اي نوع مايتفرجش علي ماتشات ولا يعرض نفسه لأي حاجه فيها انفعال..ماهر دلوقتي في حاله خطره جداً..إدعوله من قلوبكم”.

وكان الفنان ماهر عصام قد تعرض يوم الجمعة 15 يونيو لغيبوبة تامة، نقل على أثرها لمستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت تقارير صحفية بأن الأطباء المتابعين لحالته الصحية يشتبهون في وجود نزيف حاد في المخ، مما أدى إلى دخوله العناية المركزة ودخوله في غيبوبة تامة.

يذكر أن الفنان الشاب ماهر عصام تعرض لنفس الأزمة منذ عدة سنوات، وتحسنت حالته بشكل كبير الفترة الأخيرة.