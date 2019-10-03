فنان خليجي يتعرض للتنمر من قناة تلفزيونية بسبب لون بشرته.. شاهدوا رده!

نشر الفنان الكويتي حمد القطان، على حسابه على “إنستغرام”، فيديو أشار فيه إلى أنه أخذ إجراءات قانونية ضد قناة تلفزيونية.

وأوضح أنه كان برفقة المحامي بسبب قضية تمت المبالغة في الاهتمام بها وألحقت به الأذى.

وتابع أن القناة عرضت صورة له ونصحت المشاهدين بعدم الاقتداء به. ولفت إلى أنه كان على القيمين عليها الاتصال به قبل ذلك.

وأضافت أن ذلك يرتبط بلون بشرته. وعلى الإثر انطلقت موجة من التعليقات إذ تلقى الفنان الدعم من الكثير من المتابعين.

وطالبه هؤلاء بعدم ايلاء ذلك أي اهتمام معتبرين أن تغيير لون البشرة أمر خاص جداً. وحقق الفيديو أكثر من 19 ألف مشاهدة في ساعات قليلة جداً.

وجاء في التعليقات: “هما شن خصهم بلون البشرةأو هما عنصريين مثلاً؟” و”من حقك والله وش دخلهم أصلاً؟” و”ماعليك منهم يا القطان الشجرة المثمرة دايماً تقذف”.