فنان خليجي يتعرض للتنمر من قناة تليفزيونية .. والسبب ؟

نشر الفنان الكويتي ” حمد القطان ” عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو يكشف من خلاله عن تعرضه للتنمر من أحد القنوات التليفزيونية التي لم يكشف عن إسمها .
وقال حمد إنه بدأ بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه القناة بسبب ما قالته عنه وعن لون بشرته وهو ما ألحق به الأذى إلى جانب إنهم بالغوا في التكلم والاهتمام بها .
وروى أن القناة قامت بعرض صورة له ودعت المشاهدين إلى عدم الاقتداء به .
وأشار حمد القطان إلى إنه كان يجب عليهم عند وجود أمر يتعلق به أن يقوم القائمين على القناة بالاتصال به للتحقق من الأمر .
وحقق الفيديو أكثر من 19 ألف مشاهدة في ساعات قليلة جدا وجاءت الكثير من التعليقات من جانب المتابعين التي توجه الدعم إلى حمد .
وجاء في التعليقات : ” هما شنو خصهم بلون البشرةأو هما عنصريين مثلا ” و” ماعليك منهم يا القطان الشجرة المثمرة دايما تقذف ” و ” ناس تافهة ما عندها موضوع تتكلم فيه ” .
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