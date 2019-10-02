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فنان خليجي يتعرض للتنمر من قناة تليفزيونية .. والسبب ؟

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نشر الفنان الكويتي ” حمد القطان ” عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو يكشف من خلاله عن تعرضه للتنمر من أحد القنوات التليفزيونية التي لم يكشف عن إسمها .

وقال حمد إنه بدأ بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه القناة بسبب ما قالته عنه وعن لون بشرته وهو ما ألحق به الأذى إلى جانب إنهم بالغوا في التكلم والاهتمام بها .

وروى أن القناة قامت بعرض صورة له ودعت المشاهدين إلى عدم الاقتداء به .

وأشار حمد القطان إلى إنه كان يجب عليهم عند وجود أمر يتعلق به أن يقوم القائمين على القناة بالاتصال به للتحقق من الأمر .

وحقق الفيديو أكثر من 19 ألف مشاهدة في ساعات قليلة جدا وجاءت الكثير من التعليقات من جانب المتابعين التي توجه الدعم إلى حمد .

وجاء في التعليقات : ” هما شنو خصهم بلون البشرةأو هما عنصريين مثلا ” و” ماعليك منهم يا القطان الشجرة المثمرة دايما تقذف ” و ” ناس تافهة ما عندها موضوع تتكلم فيه ” .

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وشكرا 👍🏼

A post shared by حمد القطان🇰🇼 (@hamadalqattan) on

 

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