فنان شهير يشارك صورته وهو طفلا .. خمنوا من هو ؟

نشر الفنان المغربي ” سعد لمجرد ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” صورة له تعود إلى مرحلة الطفولة .
والتي ظهر فيها سعد لمجرد في عمر ال 6 سنوات تقريبا .
وكتب في تعليقه على الصورة ممازحا المتابعين حول طريقة وقوفه أمام الكاميرا قائلا : ” كل شي على الوقفة ” .
وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصورة وانهالت التعليقات التي أثنت على براءته وعفويته .. والبعض وصفه ب ” المعلم الصغير ” .
كل شي على الوقفة 😌😆 #saadlamjarred1 #الله_ينصر_سيدنا #love_my_fans_forever_and_ever #love_my_parents_forever_and_ever
Posted by Saad Lamjarred on Monday, December 9, 2019