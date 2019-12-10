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فنان شهير يشارك صورته وهو طفلا .. خمنوا من هو ؟

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نشر الفنان المغربي ” سعد لمجرد ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” صورة له تعود إلى مرحلة الطفولة .

والتي ظهر فيها سعد لمجرد في عمر ال 6 سنوات تقريبا .

وكتب في تعليقه على الصورة ممازحا المتابعين حول طريقة وقوفه أمام الكاميرا قائلا : ” كل شي على الوقفة ” .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصورة وانهالت التعليقات التي أثنت على براءته وعفويته .. والبعض وصفه ب ” المعلم الصغير ” .

كل شي على الوقفة 😌😆 #saadlamjarred1 #الله_ينصر_سيدنا #love_my_fans_forever_and_ever #love_my_parents_forever_and_ever

Posted by Saad Lamjarred on Monday, December 9, 2019

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