فنان لبناني يحتفل بـ 100 مليون مشاهدة لاغنيته!

لا يزال الفنان اللبناني ​زياد برجي​ يحقق النجاحات الكبيرة من خلال أغنيته ” شو حلو” التي تحقق أرقاماً قياسية عبر يوتيوب منذ إطلاقها في شهر كانون الأول من العام الماضي، حيث وصل عدد مشاهدات الأغنية أكثر من 100 مليون مشاهد وهو رقم قياسي يحققه برجي الذي عودنا على تقديم أجمل الأعمال في مسيرته الفنية

يذكر أن برجي قدم الأغنية في فيلمه “بالغلط” الذي حقق نجاحات كبيرة عند عرضه في دور العرض السينمائية

المصدر: elfann.com

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