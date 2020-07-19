كشف الفنان اللبناني ” وجيه صقر ” عن إصابته بفيرس كورونا المستجد وذلك بعد إجرائه للفحوصات الطبية اللازمة .

حيث أجرى فحص ال PCR الذي جاءت نتيجته إيجابية وتأكدت إصابته بالفيروس .. وتم نقله لمستشفى الحريري الحكومي لتلقي العلاج والعزل الصحي .

كما أجرت والدته هذا الفحص أيضا وفي إنتظار نتيجته وذلك بعد مخالطته لها وللعاملة في منزلهما .

وأعرب وجيه صقر في تصريحات صحفية له عن حزنه وقلقه الشديدين على والدته بعد ظهور عرض السعال الشديد عليها .

فقال : ” لا أعرف كيف حملت الفيروس فأنا حضرت مساء السبت حفلا ولا فكرة لدي كيف حصل الموضوع .. لست قلقا على نفسي بل على والدتي ” .