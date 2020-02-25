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فنان مصري شهير يكشف عن تقدمه للزواج من فتاة : ” بقولها نتجوز قالتلي ماشي بس عرفي “

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نشر الفنان المصري ” أحمد فلوكس ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك “عدة منشورات تحدث من خلالها عن واقعة غريبة حدثت معه عند تقدمه بطلب الزواج من فتاة .

فكتب قائلا : ” روحت اتجوز واحدة بنت ناس ومن عيلة وبتوع ربنا وبتكلم بجد .. بقولها نتجوز قالتلي ماشي بس عرفي ” .

وتابع : ” قالتلك محترمة جدا وبنت عيلة وأصول .. ما بتشربش خمرة بس ما بتبتش في بيتها ولا يوم .. تعرف ربنا جدا وتعرف طوب الأرض ” .

وأضاف أحمد فلوكس : ” هاقولكم على اسمها النهاردة بالليل علشان لازم تعرفوها على حقيقتها وقد ايه هي واطية وقذرة وقد ايه تربية الخدامين ( عذرا للخدامين ) مأثرة في أخلاقها .. غلاوية وكيادة وغيورة وفاكرة نفسها هيفاء وهبي ” .

وتفاعل المتابعون على المنشورات بشكل كبير من خلال التعليقات ثم قام فلوكس بغلق حسابه على فيس بوك وهو الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات بين المتابعين .

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