فنان مصري يتشاجر مع زوجته ويطرد طفليه من البيت!

صدمة كبيرة شهدها الوسط الفني المصري بعد ان ترك الفنان الشعبي ​شادي الأمير​ وزوجته طفليهما في حالة صحية صعبة بجانب جدران المنزل، بعد خلاف نشأ بينهما.

بدات القصة بعد ان توجهت سيدة مصرية لمركز الشرطة لتحرير محضر ضد رجل وزوجته تركا طفليهما في بجانب المنزل بعد مشاجرة بينهما واتضح ان هذا الاب ليس الا الفنان الشعبي أمين وهدان المعروف باسم شادي الأمير وتقول السيدة وهي جارة الثنائي ان تطور المشاجرة بين الطرفين جعلتهما يخرجان الطفلين من المنزل وتركهما دون رحمة وعندما رأتهما الجارة قامت بأخذهما إلى شقتها ورعايتهما وصوراتهما لإثبات حالتهما.

وأوضح المصدر الأمني أن الطفلين أحدهما 4 سنوات والآخر عمره لم يتخط الـ3 أشهر، ومريض بالقلب.

يذكر أن شادي عضو في نقابة المهن الموسيقية عرف الشهرة عبر تقديم أغانيات في المهرجانات منذ عامين تقريبًا في مصر