فنان مصري ينهار على الهواء بسبب وفاة عزت ابو عوف.. ونعاه بطريقة مؤثرة

أحدثت وفاة الفنان الراحل عزت أبو عوف ضجة كبيرة في الوسط الفني المصري حيث نعاه عدد كبير جداً من الفنانين.

ومن هؤلاء الفنان محمد فؤاد الذي كشف العلاقة المميزة التي جمعته والفنان الراحل. وجاء ذلك خلال لقاء عبر الهاتف أجري معه ضمن برنامج “رأي عام” الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد على شاشة قناة TeN.

واشار إلى أنه فتح أمامه أبواب الفن وأثنى على صفاته الحميدة وصفات أفراد أسرته مشيراً إلى أنهم مثال للرقي والأخلاق وأنهم ينتمون إلى “بيت محترم”.

واعتبر خسارته شبيهة بخسارة والده ولم يتمالك نفسه من البكاء الذي منعه من مواصلة كلامه. كما قال خلال اللقاء: “عزت أبو عوف بالنسبة لي مش مجرد موسيقى أو فنان. ده أخ ونعم الأخ يعني بصراحة أنا بعتبره في تعداد أخواتي”.



وأضاف أنه قدمه للجمهور وراهن عليه متابعاً: “رد أبو عوف كان غريب. قال لي أنا كنت بحلم بواحد يحمل مواصفاتك عشان أضمه للفرقة”.

ولفت إلى أنه حمل مصحفاً وأقسم أنه حلم بشخص يشبهه رغم أنه يراه للمرة الأولى وأنه فوجئ كثيراً عندما التقاه.

ويشار إلى أن فؤاد نعى أبو عوف بطريقة مؤثرة على حسابه على “إنستغرام” حيث كتب: “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون. رحمة الله عليك يا أعز وأغلي الناس.رحمة الله عليك يا من كنت أطيب قلبوأخلص أخ وأوفى صديق. رحمة الله عليك يا أستاذي العزيز. نسأل الله العظيم الرحمن الرحيم أن يدخلك جنات النعيم وأن يسكنك الفردوس الأعلى من الجنة.وداعاً يا دكتورعزت أبو عوف. محمد فؤاد”.