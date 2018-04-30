فنان مصري يهاجم أحمد حلمي ويتهمه بالغرور.. من هو!

في خطوة لافتة، اتهم الممثل ​أحمد كمال​ زميله الممثل المصري ​أحمد حلمي​ بالغرور، حيث كان من المفترض أن يقوم حلمي ببطولة فيلم “تراب الماس” قبل خلافه مع مؤلف الرواية، وهو العمل الذي يشارك به كمال.

واشار كمال أن حلمي كان يرغب في تفصيل العمل بالكامل له، وهذا ما اعترض عليه صناع العمل، وقال: “بدأت المشاكل لسنوات، حتى حُسم الأمر، وتم تصويره مؤخرا في شهر واحد”.

واضاف: “بعض النجوم تغرهم الشهرة، ويبدأ في التفكير بشكل خاطئ، ودائماً ما يصادف الخطأ حساباتهم، وهو ما يسبب فشلهم سريعاً، ولا أتحدث هنا عن أحمد حلمي، حيث إنه يعد من أفضل نجوم جيله في طريقة التفكير”.