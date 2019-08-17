فنان مغربي يثير الجدل بعد نشره فيديو تضمن إيحاءات جنسية مع الاضحية!

صدم الفنان المغربي عمر بلمير متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره فيديو يتضمن ايحاءات جنسية.

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واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن عمر تجاوز الحدود ولم يحترم متابعيه ولا حرمة عيد الأضحى.

ويظهر عمر بلمير في ذلك الفيديو وهو يضع أصبعه في جزء من سقيطة الأضحية بطريقة غير أخلاقية وتحمل إيحاءات جنسية، ولكنه سرعان ما قام بحذف الفيديو.

وتعرض عمر بلمير بسبب ذلك المنشور لحملة هجوم شرسة، إلى درجة أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بمقاطعته ومقاطعة أعماله، وآخرون طالبوه بالاعتذار لأنه أخطأ في حقهم.

ولكن كان لشقيقته رجاء بلمير رأي آخر، فهذه الأخيرة كشفت خلال بث مباشر أجرته عبر حسابها على الانستغرام، أن ذلك الفيديو كان مجرد مزحة، وأكدت أن معظم الناس يقومون بمثل تلك الحركات.

وتابعت رجاء بلمير قائلة: “علاش وليتو معقدين، العرب والخليجيين ولاو متفتحين على المغاربة”.