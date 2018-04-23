فنان يصفعُ دينا الشربيني على وجهها بقوة.. والأخيرة تعطل تصوير مسلسلها

تستكمل الفنانة دينا الشربيني تصوير أحداث مسلسلها الجديد، الذي يحمل عنوان “مليكة” المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل والذي يمثل أولى بطولتها المطلقة في الدراما، حيث يشاركها بطولته عدد من الفنانين أبرزهم،مصطفى فهمي وعمر السعيد ومحمد شاهين وأحمد العوضي.

ألم وصراخ بسبب مشهد

وتظهر دينا الشربيني في أحداث العمل بشخصية “مليكة”، وهي فتاة متزوجة من الفنان مصطفى فهمي، تاجر المافيا، ويعمل رئيساً لها، ويجنّد شقيقها ليستطيع السيطرة عليها من خلاله، حيث يهددها بالانتقام منها إن عارضته.

وخلال تصوير العمل، هناك مشهد سيظهر فيه الفنان مصطفى فهمي وهو يصفع دينا الشربيني على وجهها، وأكدت المصادر أن مصطفى فهمي خلال تمثيل هذا المشهد صفع دينا الشربيني صفعة قوية، ما جعلها تصرخ من شدته، إضافة إلى أن وجهها تغير لونه، ما دفع المخرج لمنحها وقتاً للراحة، وصوّر مشاهد لفنانين آخرين.

وقصّة العمل لأحمد طاهر ياسين، حيث تولّى المعالجة الدرامية وكتابة السيناريو والحوار السيناريست محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج شريف إسماعيل، ويشرف على الإخراج أحمد نادر جلال