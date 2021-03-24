في هجوم قاس وعصبية، ردّت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد على اتهامها بالنفاق والكذب بسبب موقفها من قضية الفنانة البحرينية حلا الترك ووالدتها منى السابر، إذ سبق أن عرضت مساعدتها لحل هذه الازمة.

ونشرت فوز في مقطع فيديو موقفها من التعليقات والتهامات التي تطالها وقالت: “وصلني فيديو لشخص ما أعرفه وما اتوقع وايد ناس يعرفونه شي انسان يعني طالع يقول هذه شو عرفها بالاعمال الصالحة وهي تتكلم عن موضوع أم وابنتها وهو قصده منى أم حلا الترك”.

وتابعت: “قبل ما تطلع تتكلم وتقول ليش أدخل في قضية مثل هذه. ولما تطلع تقول عليا هذه حدها مولات وروحي شوفي القضايا اللي عندكم فالمساعدات اللي قاعدة بسويها في يومي مو شغلك”.

وأضافت: “علاقتي بحلا الترك اصلا طيبة من فترة أسأل عنها وهي عنها تسأل عني بين فترة وفترة وانتشر اني انا كنب أبغى اساعدها وانا ما زلت اقول نفس الشيء أساعدها وأساعد غيرها لأن ما في انسان عاقل وواعي يشوف كده ويرضى ان كده يصير بأم”.

وشددت على أنها ترغب بالفعل في المساعدة، كما عرضت في السابق، وقالت بغضب: “كافي هذا الاسلوب الوسخ.. جد خلاص 2021 ليش في رياييل يطلعون ويسبون بنات.. عيب احترم نفسك انتو اشكالك انتم خلاص عفى عنكم الزمن ترى”.

واختتمت المقطع قائلة: “المشكلة اللي عندي إن رجال يتطلع يتكلم على بنت ويسبها ويقول نعال على قصتها.. لا نعال على قصفتك أنت.. أنت مو شغلك أنا إيش بسوي”.