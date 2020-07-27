بعد تداول صورة لها عبر إحدى جروبات الفتيات، ادهش روّاد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،الشبه الكبير بين “دينا” الفتاة العشرينية المحجبة والفنانة المصرية أيقونة الجمال” ياسمين صبري”، ليتردد التعليق بعبارة “فولة واتقسمت نصين” التى تؤكد علي التطابق الشكلي والشبه الكبير بين الفتاة والفنانة .

دينا أكدت في تصريح صحفي على عدم انزعاجها من وجه الشبه بينها وبين الفنانة الشابة، لاسيما أنها من أشد المعجبين بها وبجمالها، واشارت انها تشعر بالخجل عندما تسمع من حولها يتحدثون عن هذا الشبه في الأماكن العامة، فقالت:”في الحقيقة الناس مش بتتلخبط بيني وبينها إلا في الصور اللي منشورة على السوشيال ميديا، بس أنا بتكسف ومش بحب أحس أن حد مركز معايا، خاصة لما بكون في مكان وحد يقوللي إنتي شبه ياسمين وتبدأ الناس تبص عليا”.

هذه الفتاة المحجبة ليس أول واحدة يطلق عليها شبيهة ياسمين صبري، فسبق وأن قيل على الفنانة جيهان خليل أنها نسخة عنها، بعد أن أربكت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 39 بحضورها، بعد أن ظن البعض أنها ياسمين قبل أن تعرف الحقيقة.

الفنانة “ياسمين صبري” وشبيهتها المحجبة

في سياقٍ آخر، يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري ترددت حولها الكثير من الشائعات خلال الفترات الماضية، التي كان آخرها شائعتى حملها و انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، والذي تزوجته خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن خرج أبوهشيمة ورد على هذا الأمر بصورة نفت كل ما تردد.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن الفنانة ياسمين صبرى قد شاركت في موسم مسلسلات رمضان 2020، من خلال “مسلسل فرصة تانية”، معالجة دراما لمحمد سيد بشير و من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة. وقد حقق العمل نجاحاً كبيراً خلال الماراثون الرمضاني، وأشاد الكثيرون من متابعي الدراما والنقاد الفنيين بالعمل.