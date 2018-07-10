فى الذكرى الـ 3 لرحيل لورانس العرب .. تعرف على رحلة صعود عمر الشريف

يحل اليوم الثلاثاء 10 يوليو الذكرى السنوية الثالثة لرحيل النجم العالمى عمر الشريف، والذى ولد باسم “ميشيل ديمترى شلهوب” فى الإسكندرية، والده لبنانى يُدعى “جوزيف شلهوب” يعمل بتجارة الأخشاب والدته “كلير سعادة”، ودخل كلية فيكتوريا الإنجليزية بالإسكندرية، حيث مارس الرياضة بانتظام ومنها بدأ شغفه بالتمثيل أيضًا، ومنها إلى جامعة القاهرة حيث درس الرياضيات والفيزياء، وبعد تخرجه من الكلية عمل لمدة 5 سنوات بتجارة الأخشاب مع والده قبل أن يقرر دراسة التمثيل في (الأكاديمية الملكية للفنون الدرامية) بلندن

جاءته الفرصة للتمثيل بالفعل حين عرض عليه المخرج “يوسف شاهين” الفرصة لبطولة فيلمه “صراع فى الوادي” عام 1954 أمام “فاتن حمامة” واختير له اسم “عُمر الشريف” الذى عرف به لبقية حياته

المصدر: youm7.com

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