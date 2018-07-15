فيديوجراف.. حكاية الابن غير الشرعى لـ عمر الشريف

قابل عمر الشريف، عام 1969، صحفية إيطالية اسمها «لولا دي لوكا»، لإجراء حوار صحفي وحدث بينهما علاقة حب سريعة، وبعد نصف ساعة فقط اختفت من حياته، لكن بعد عام أخبرته أنها أنجبت طفلًا منه، وأطلقت عليه اسم «روبين عمر الشريف»

لكن الأب رفض الابن غير الشرعي، وقال: «أنا لا أعتبره ابني، على الرغم من أنني أعترف بأنه ربما أنتجه حيوان منوي خاص بي، لكن في تلك الحالة من الممكن أن يكون لدي 100000 ابن»

المصدر: youm7.com

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