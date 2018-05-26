فيديو.. الفنان إبراهيم الحربي يكشف عن حقيقة جنسيته.. ويحذر القصبي: انتبه قبل أن تحترق نجوميتك

حذر الفنان إبراهيم الحربي زميله ناصر القصبي من البقاء على نفس خط الكوميديا الذي يقدمه منذ سنوات.

وقال ” الحربي ” في حديثه لبرنامج «تالي الليل» على قناة SBC، أن القصبي فنان موهوب وعالي الإمكانات، ويحظى بشعبية كبيرة ولديه الكثير ليقدمه حتى خارج إطار الكوميديا لافتا إلى أن البقاء على نفس الخط مهلكة وقد يضيعه وطالبه بأن ينتبه لنفسه .

ودعا ” الحربي ” زميله ” القصبي ” إلى أن يقدم دور تراجيدي حتى يبرز موهبته أكثر ولا يحرق نفسه ونجوميته.

وحول اعتقاد بعض الجماهير أنه كويتي الجنسية ” قال ” الحربي” أنا سعودي وهذا جوازي وأفتخر فيه وأضعه على رأسي”.

وتابع: عشت فترة في السعودية في بداية حياتي وذلك في جدة ومكة المكرمة ثم انتقلنا إلى الرياض وشاءت الظروف أن ننتقل إلى الكويت وعشت بين شعب طيب ومحب وأكن له كل الاحترام والتقدير .

وأضاف درست في المعهد العالي للفنون المسرحية وحظيت بدعم كبير ومجال العمل كان أوسع”. ومضى قائلا ” ما انقطعت عن السعودية ومازالت أتردد عليها “.