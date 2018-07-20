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فيديو: الكويتية حليمة بولند تُفاجئ السعوديين في الطائف

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haleema boland00

حليمة بولند

تحاول الإعلامية الكويتية حليمة بولند تجاوز أزمتها الأخيرة مع السعوديين، والتي حدثت بسبب فيديو نشرته، لإحدى مدربات الزومبا وهي ترقص، مما أشعل غضب السعوديين، لكن غدًا سيلتقي السعوديين حليمة بولند في المملكة
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المصدر: layalina.com

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