فيديو جديد.. حليمة بولند تثير الجدل بمكياج صارخ وضحكة مجنونة

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند ضجة كبيرة من خلال مقاطع فيديو نشرتها عبر خاصية “انستغرام” أثناء تصويرها لإعلان.

وظهرت بولند وهي ترقص وتغني وتتمايل خلال وضعها للمكياج وتصفيف شعرها، وعلقت على المقاطع قائلة: “احرقي جو العذارى”.

وبدت المذيعة المثيرة للجدل كعادتها بتسريحة شعر ناعمة ومكياج قوي جداً يخفي كامل ملامح وجهها، الأمر الذي عرضها للكثير من التعليقات وما زاد من سخرية متابعيها ضحكتها في نهاية المقطع بعدما قامت جبيرة التجميل بمغازلة جمالها.

وكانت بولند في موقف محرج بعدما منعتها وزارة الثقافة والإعلام في السعودية من تصوير مسلسل يتحدث عن السماح للسعوديات بقيادة السيارات أخيراً، بعد الانتقادات القاسية التي تعرضت لها من حديثها عبر مواقع التواصل.