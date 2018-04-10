فيديو جديد.. ياسمين صبري مع شاب خليجي.. هدية ثمينة وانسجام ورومنسية وأكثر

أثار مقطع فيديو متداول بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة ياسمين صبري وشاب كويتي جدلاً وبلبلة كبيرة حول زواجهما.

وتظهر صبري بصحبة نجم السوشيال ميديا الكويتي يعقوب بوشهري وهما في غاية الانسجام والفرح، في أحد محال المجوهرات، وراحت تنظر للاساور الالماس والقلادات المميزة والمرصعة بالالماس، وبداعليها ملامح الدهشة والمفاجئة، الامر الذي اعتبره البعض وفسره على انها مفاجأة من الشاب لها وبأنه أهداها هذه الهدية الثمينة والخاصة.

ونشر بوشهري مقاطع فيديو لهما معاً على تطبيق “سناب شات” خلال تواجدهما في إحدى وظهرت عليهما علامات السعادة بينهما، وبعدما جربت الاسوارة المرصعة بالالماس توجها معاً الى أحد المطاعم وأكد الشاب انه يحاول تعليمها اللهجة الكويتية.

بعد إنتشار هذه المقاطع الواضحة عن العلاقة العميقة والمتينة بين الشابين، تساءل جمهور صبري عن طبيعة علاقتها بالشاب الكويتي، في حين أكد البعض الآخر وجود علاقة حب بين الثنائي قد تصل إلى الزواج، وحتى الساعة ليس هناك أي نفي أو تأكيد من الشابين توضيح علاقتهما.