فيديو.. شاهدوا ماذا وجدت هذه النجمة داخل فستانها الأحمر!

أثارت الاعلامية ريا أبي راشد ضجة كبيرة من خلال مقطع فيديو قصير لها خلال تواجدها في مهرجان “كان” السينمائي بدورته الـ71.

وتظهر الشابة في المقطع بفستان أحمر أنيق واسع من الأسفل، ليتبيّن بعدها أنها ابنتها لولا تختبئ تحته وتلعب معها، بينما تحاول الطفلة اللعب مع والدتها حين تسألها: “اين لولا؟”.



وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع الطريف الذي حقق نسبة مشاهدات عالية وانهالت عليه التعليقات التي أثنت على طرافة المذيعة وابنتها.

وكانت الاعلامية المتألقة أثارت ضجة كبيرة بظهورها في صورة على السجادة الحمراء برفقة زوجها لتوثيق اللحظة، وعلقت عليها: “هذه المرة الاولى التي أستمتع فيها في كان بوجود زوجي، جل ما تحتاجينه هو الحب وزوجك الى جانبك”.

يذكر أن أبي راشد انجبت طفلتها منذ نحو عامين، بعد 8 سنوات من زواجها من رجل أعمال ايطالي، وتعيش مع أسرتها في لندن.