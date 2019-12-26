فيديو طريف.. شاهدوا النعاس يغلب نادين نسيب نجيم في غرفة طفليها

فاجأت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها بفيديو جديد نشرته وجمعها وطفليها. واللافت أنها ظهرت فيه وهي تنام إلى جانبهما فيما يقوم أحد الأشخاص بتسجيل المقطع.

وبدا من خلاله أن النعاس غلب الفنانة أثناء محاولتها دفع الطفلين إلى النوم. وهو ما أشارت إليه من خلال التعليق على الفيديو الذي حقق أكثر من 802 ألف مشاهدة.

وكتبت: “بعد نهار كتير طويل مبارح وأنا حد الولاد ما بعرف شو كنت عم بعمل غفيت معن”.

وأضافت: “متل العادة بفوت تنيمن بنام أنا قبلن. بس نحنا وعم نحضر تلفزيون ويلي بضحك بالصدفة الكرتون كأنوا عايشين معنا غفيوا معنا، صاروا يغنوا وقال شش ما حدا يعمل صوت. رفيقتي بسرعة صورتنا بنفس اللحظة طلعت عل قد “.

وأطلق هذا موجة من التعليقات وأبرزها ذلك العائد إلى الفنانة اليمنية بلقيس فتحي حيث كتبت: ” الله يخليلك يا هن يا رب وتشوفيهن بأعلى المراتب”.

وعلقت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز: ” الله يحميكم” فيما عبرت الفناننة نادين الراسي بطريقة مبطنة عن اشتياقها لطفليها اللذين يعيشان بعيداً عنها من خلال التعليق: “يا رب ديما نعمة ويربوا قدّام عيونك”.