فيديو طريف لرانيا يوسف في العيد: “اشتروا دماغكم ودلعوا نفسكم”

وجهت الفنانة المصرية رانيا يوسف رسالة طريفة للسيدات بمناسبة عيد الفطر وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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فقد نشرت رانيا يوسف مقطع فيديو قالت فيه “النهاردة حوريكم انا ازاي بعمل كحك العيد” ثم دخلت المطبخ حيث كانت المكونات من زبدة ودقيق وبيض والمكسرات والملح على الطاولة.

وتابعت رانيا يوسف “كفاياكم في الشهر الكريم طبيخ وحاجات كثير وعيال وتربية تيجوا يا ستات ننزل نجيب كحك من بره وخلاص اشتروا دماغكم ودلعوا نفسكم”.

واضافت رانيا يوسف “ما فيش ستات حتدخل المطبخ في العيد خلاص النهاردة عيد كل سنة وانتم طيبين”.

وقد أشاد متابعو رانيا يوسف بطرافتها كما اثنوا على القفطان المغربي الذي ارتدته.