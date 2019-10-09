فيديو طريف لـ شمس الكويتية: “انا حمارة”

نشرت الفنانة شمس الكويتية مقطع فيديو طريف عبر حسابها على انستغرام مع هاشتاغ “اعرفك عن نفسي”.

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ويظهر في الفيديو مقطع من برنامج “احمر بالخط العريض” الذي يقدمه الاعلامي اللبناني مالك مكتبي حيث يقول احد الضيوف: “الحمار صبور انا صبور.. الحمار وفي انا وفي.. الحمار مظلوم انا مظلوم.. الحمار صديق انا صديق” ليرد عليه ملك مكتبي “يعني صفات الحمار تنطبق عليك”.

وتظهر بعدها شمس الكويتية في مشهد من احد مقابلاتها قائلة “انا حمارة”.

واثار الفيديو تفاعل متابعو شمس الكويتية الذين اشادوا بطرافتها فيما قال اخرون “محشومة انت الذوق والعسل”.