فيديو طريف.. لن تتخيلوا ماذا فعلت هيا الشعيبي بحفيدة إلهام الفضالة.. والأخيرة مرعوبة!

عبرت الفنانة الهام الفضالة عن سعادتها وفخرها الكبير بوجود صديقة كأختها تقف معها في كل الامور الصعبة وفي كل المناسبات الجميلة والحزينة، وهي الفنانة هيا الشعيبي.

ومن المعروف ان علاقة صداقة واخوة قديمة تجمع بين الفنانتين اللتين تتواجدان بشكل دائم معاً، وكان اخرها بعد انجاب منى العتيبي الحفيدة الاولى لإلهام، والتي اعربت في وقت سابق عن فخرها واعتزازها بأنها باتت جدة.

والتقطت الهام مقطع فيديو طريف للشعيبي وما قامت به مع الطفلة، حيث ظهرت وهي تربطها بحزام والدتها من الصوف فوق البطانية، منتقدة التصاميم الجديدة للف الطفل في ايامه الاولى بعد الولادة.

وبدت الفضالة في غاية القلق على الطفلة الصغيرة والتي تصل الى حجم يد الشعيبي، وكانت تحملها بخفة وعفوية، لافتة الى ان البطانية الجديدة يمكن استخدامها كحجاب وليس للف الاطفال، لتخبرها الفضالة انها لم تجد غيرها في السوق ولا تعلم من اين ستحضر الموديلات القديمة لحماية الطفل، في مشهد طريف.

نال المقطع على اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين اثنوا على العلاقة المميزة والنادرة التي تجمع بين النجمتين، متمنيين ان تستمر الى سنوات كثيرة في المستقبل.