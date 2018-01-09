فيديو.. فنانة شهيرة تخضع لحقن تجميلية وتثير الجدل بين المتابعين فن

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تهتم الفنانة الأردنية ​دانا حمدان​ باطلالاتها وبشكلها لتطل على جمهورها بأفضل صورة ولا تخجل من الاعتراف بأنها تخضع لحقن تجميلية.

فقد نشرت فيديو لها خلال عملية خضعت لها لتجديد خلايا بشرتها.

وحقَّق الفيديو أكثر من 12 ألف مشاهدة وأثار الجدل بين المتابعين. فقد تساءل الكثيرون حول ما إذا كانت تحتاج فعلاً إلى الخضوع لهذه العملية.

وعلّق محبو دانا على خطوتها الجريئة الا ان معظمهم رأى انها ليست بحاجة الى اي اضافة جمالية أما البعض الآخر فرأى أنه من الجميل أنها لا زالت تعتني بنضارة وجهها.