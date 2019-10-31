فيديو قديم يشعل المواقع.. شاهدوا كيف كانت ملامح إليسا منذ سنوات طويلة!

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو قديماً للفنانة اللبنانية إليسا.

وظهرت فيه هي تغني على مسرح أحد البرامج التلفزيونية وبدت بملامح مختلفة عن ملامحها الحالية.

وحقق المقطع على أحد تلك الحسابات أكثر من 85 ألف مشاهدة وأثار موجة كبيرة من الجدل بين المتابعين. ورأى بعضهم أنها كانت أكثر جمالاً فيما أشار آخرون إلى العكس.

ويشار إلى أن جدلاً اشتعل بين الفنانة وبين مواطنها الفنان ميشال إلفترياديس على هامش موقف كل منهما من الاحتجاجات التي يشهدها لبنان مؤخراً والتي تؤيدها إليسا.

وكتب إلفتريادس على حسابه على موقع التغريدات “تويتر” عنها: “روبسبيير جل الديب” مع وسم (هاشتاغ) “نشازولوجي”. وردت عليه إليسا ساخرة: “بس زعلانة على نسبة الغبى للي بتتمتع فيه”.