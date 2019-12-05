فيديو مؤثر.. شاهدوا شعبان عبد الرحيم في آخر ظهور له داخل غرفة العناية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يجمع المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم في آخر ظهور له مع المطرب الشعبي أحمد عدوية، في غرفة الرعاية المركزة في المستشفى الذي كان يعالج به “شعبولا”.

ويظهر “عدوية” في الفيديو جالساً بجوار “شعبولا”، وهو يغني له، ورغم تعبه الذي بدي واضحاً عليه حاول شعبولا مشاركته الغناء.

يذكر أن شعبان عبدالرحيم توفي يوم الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز الـ62 عامًا، بعد تعرضه لالتهاب رئوي حاد، في مستشفى المعادى للقوات المسلحة، وأقيمت صلاة الجنازة عليه من مسجد السيدة نفيسة ودفن بقرية ميت حلفا بمحافظة القليوبية.