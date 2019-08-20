فيديو مسرب لعمرو دياب ودينا الشربيني على الطريق السريع.. شاهدوا رد فعلهما!

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو خلال سفر عمرو دياب وبصحبته دينا الشربيني إلى الساحل الشمالي، حيث فوجئ بأحد محبيه ينادي عليه وهو يقود على الطريق السريع.

ولكن عمرو دياب ودينا لم يترددا في إلقاء التحية على هذا الشخص وأصدقائه الذين كانوا متواجدين في السيارة المجاورة له.

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة جديدة جمعت الفنان المصري عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني.

وظهرا فيها وهما يجلسان مع عدد من الأصدقاء ومنهم الممثلة أمينة خليل في أحد المنتجعات البحرية مرتديين ملابس صيفية.

ولاحظ الكثير من المتابعين أن الفنانة حرصت على الظهور في الصورة وهي تحتضن دياب واضعة ذراعها حول كتفيه.



وأثارت الصورة حالة واسعة من الجدل في أوساط رواد تلك الحسابات واستعاد هؤلاء الجدل حول حقيقة ارتباط “الهضبة” والممثلة.

يذكر أن “الهضبة” طرح خلال الساعات الماضية أغنية جديدة بعنوان “يوم تلات” وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وأثارت جدلاً كبيراً وبات تراند بعد ساعات من نشرها.