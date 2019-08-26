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فيديو مضحك.. سيرين عبد النور في كواليس مسلسلها: “زوجي نازل من بيت عشيقته”

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سيرين عبد النور

سيرين عبد النور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مقطع فيديو على صفحتها عبر انستغرام من كواليس مسلسلها السابق “الشهر السابع”.
وفي أحد المشاهد قررت عبد النور أن تدخل بشكل مفاجئ وتقف أمام الممثل رودريغ سليمان، الذي كان يشاركها بطولة العمل.
وعلقت عبد النور على الفيديو قائلة: “من كواليس مسلسل “الشهر السابع”، المشهد بيحكي انو رودريغ يللي اخد دور زوجي نازل من بيت عشيقته بس انا طلع عبالي فوت بالمشهد كنت حامل بكريستيانو هون كتير بضحكني”.

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