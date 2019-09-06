فيديو من طفولة حلا الترك مع أحلام يشعل المواقع.. شاهدوا جرأتها

تناقل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديماً للفنانة حلا الترك من طفولتها الأولى.

وظهرت فيه وهي تؤدي أغنية “ما يصح إلا الصحيح” للفنانة الإماراتية أحلام أثناء حلولهما ضيفتين على برنامج “تاراتاتا” الذي عرض على شاشة تلفزيون دبي.

وأذهلت حلا الجميع بأدائها ورقصها وجرأتها وأبدت أحلام إعجابها بها ورافقتها غناء بين الحين والآخر.

وأحدث المقطع ضجة كبيرة في أوساط المتابعين على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث حقق نسبة مشاهدة عالية.

ويشار إلى أن والدة حلا أشعلت المواقع مؤخراً بعد انتشار فيديو أشارت فيه إلى أن الأخيرة وشقيقيها كانوا سيختارون البقاء معها لو أنها كانت تمتلك فيلا ومال.

كما هاجمت الفنانة دنيا بطمة، زوجة طليقها المنتج محمد الترك، من دون أن تسميها وأشارت إلى أن الأخير محاط بأشخاص يمنعونه من العيش بطريقة صحيحة.