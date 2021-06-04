تداول العديد من المتابعين مقطع فيديو قديم، للفنانين الراحلين سمير غانم وجورج سيدهم، مع قارئ للكف، تنبأ بمرض الأخير الذي أبعده عن الأضواء، كما أخبر الفنان سمير غانم، بأن اثنين من ذريته سيكون لهما شأن عظيم.

ومقطع الفيديو يعود لإحدى حلقات برنامج “أهلا وسهلا” الذي عرض قبل عشرات السّنوات (حوالي 40 عاماً) على شاشة التلفزيون المصري، وتداول مدونون الحلقة التي تم استضافة الفنانين الراحلين سمير غانم وجورج سيدهم، مع قارئ للكف يدعى محمد فتحي.

وقال قارئ الكف للفنان جورج سيدهم، إن عقليته جبارة وأن لديه إرادة وعزيمة من حديد، وطلب منه قارئ الكف ألا ينام حزينا لأن ذلك من الممكن أن يعرضه لمرض أساسه الصحة النفسية والعصبية.

وبالفعل تعرض الفنان الراحل جورج سيدهم لصدمة كبيرة في حياته، وعاش مرض أساسه الحالة النفسية والعصبية، الأمر الذي أدى إلى نهايته الفنية المبكرة، بسبب خيانة شقيقه الذي يدعى أمير؛ حيث كان جورج متفرغاً لأموره الفنية، وشقيقه أمير يدير كافة أموره المالية.

وتفاجأ جورج سيدهم ذات يوم، حينما كان واحداً من أهم نجوم المسرح في مصر والوطن العربي، بأن شقيقه أمير استولى على كافة أمواله وباع المسرح الخاص به، وهرب بالأموال إلى خارج مصر، وهو الأمر الذي أدى لتدهور حالته وابتعاده عن الأضواء بسبب اصابته بجلطة قوية في المخ من هول الصدمة، وسببت له الجلطة شللا في نصفه الأيمن.

ولم يكن هذا التنبؤ الوحيد في الحلقة، حيث تنبأ قارئ الكف محمد فتحي، للفنان الذي رحل عن عالمنا قبل أسابيع أن اثنين من ذريته سيكون لهما شأن عظيم، وأنه سيحقق في حياته أربع مفاجآت سارة ليست موجودة في ذهنه وقتها، ثم تابع وأنت ماشي في الطريق لا تسرح.

وما تنبأ به قارئ الكف حدث بعد سنوات طويلة، إذ أصبحت دنيا وإيمي ابنتا الفنان الراحل سمير غانم، ومن أشهر نجمات مصر والوطن العربي وحققتا شهرة واسعة.

أما موضوع السّرحان، قد كشفت زوجة الفنان الراحل دلال عبدالعزيز في حوار صحفي، أن سمير غانم كان يسرح وينسى كثيراً، الأمر الذي تحدث عنه الأخير أيضاً في برنامج “بيت العيلة” عام 2016، وقال إنه يسرح أحياناً في مسرحياته،