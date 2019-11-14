فيديو نادر يبكي القلوب.. أحمد زكي متحدثاً عن ابنه هيثم

شكّلت وفاة الفنان هيثم نجل النجم الراحل أحمد زكي صدمة كبيرة لدى الجمهور العربي، لا سيما بسبب وفاته في عمر مبكر عن سن ناهز 35 عاماً، في فصل [جديد من المأساة التي بدأت بوفاة والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد في السن عينه، قبل وفاة والده في عام 2005 بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، ليصبح هيثم يتيماً، ويستمر بحياة قصيرة من الوحدة التي خافها فكانت قدره.

في الفيديو أعلاه مقابلة قديمة لزكي مع الإعلامي مفيد فوزي، تتضمن مشاهد وكلاماً مؤثراً جداً، إذ تبرز العاطفية الأبوية العارمة التي حملها زكي الأب لزكي الإبن.

يتجه أحمد زكي الى مقابل صورة ابنه هيثم حين كان طفلاً، ليتحدث اليها قائلاً بحنان عميق: “ايه يا هيثم، سخنت (مرضت) انت النهار ده، وكان المفروض تبقى معايا يا حبيبي، كنا عاوزينك، بس معليش بقا”.

وأشار زكي الى ان الصورة حصل عليها في يوم المقابلة، خلال مسح يده على الصورة، كأنه يلامس ابنه، ثم يقبلها.

وقال في معرض اجاباته على اسئلة فوزي، إن هيثم اخذ سماته من والديه معاً، وأنه يشبهه من ناحية البشرة السمراء والشعر المجعد والمنطقة العليا من الوجه.

وأضاف: “أرى في هيثم عمري، حين انظر اليه تلبسني روح والدي، اتخيل ان هيثم هو انا، وأنا أصبحت والدي”.

وشدد على أهمية عيد ميلاد هيثم بالنسبة له، لافتاً الى تاريخه المميز في 4/4/1984.

ورحل هيثم أحمد زكي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي. وأوضحت التحقيقات أنّ الفنان الراحل أصيب بمغص شديد وتقلصات نتيجة تناوله عقاقير ومقويات عضلات، منوّهة إلى أن هيثم عاد من النادي الرياضي يوم وفاته وكان مرهقاً بسبب التمرين، وتناول جرعة زائدة من العقاقير التي تسببت بإعيائه ومن ثم وفاته.

وبدأ هيثم زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم “حليم” بعد رحيل والده الذي كان بطلا للفيلم.

وشارك في أعمال فنية عدة، فأدى دور البطولة في فيلم “البلياتشو”، ثم شارك في مسلسلات “الجماعة” و”دوران شبرا” و”كلبش 2″ و”علامة استفهام” في رمضان الماضي، والذي يعد آخر أعماله.