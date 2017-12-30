فيديو نادر – يتحدث عن حقيقة علاقة أم كلثوم بمقتل أسمهان فن

مواضيع مختارة

نشرت قناة “ماسبيرو زمان”، مقطع فيديو نادر، يتحدث عن علاقة الفنانة الراحلة أم كلثوم، بمقتل زميلتها أسمهان.

وصرّح الكاتب الراحل مصطفى أمين أنّه “لمّا ماتت أسمهان، أثير أنّ التي قتلتها هي أم كلثوم، بينما الذي أعرفه أنا هو أنّ أسمهان كانت معجبة كثيراً بأم كلثوم لدرجة أنّها كانت تجلس تحت رجليها، ويه تغنّي، وتبكي جدّاً”.

وأردف أنّ “أسمهان كانت تحبّ أم كلثوم كثيراً، والأخيرة كانت تحبّها هي أيضاً، وانزعجت من هذه الأقاويل والإتّهامات بأنّها وراء مقتل زميلتها”.

وكانت أسمان توفّيت في 14 يوليو (تموز) عام 1944 بحادث سير، واتّهمت آنذاك “كوكب الشرق” بالوقوف وراء هذا الحادث.