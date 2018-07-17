فيفى عبده تعليقا على سفرها لروسيا: “أنا اتعزمت بالبيت الأبيض ومروحتش”

عقدت الفنانة فيفى عبده جلسة بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” تواصلت خلالها مع متابعيها، ووجهت رسالة لإدارة موقع “يوتيوب” بسبب سحب قناتها عبر الموقع، رغم تقديمها المستندات التى تثبت ملكيتها للقناة

وعقبت فيفى عبده على الهجوم الذى واجهته بعد سفرها مع بعثة الفنانين إلى روسيا لتشجيع المنتخب المصرى فى كأس العالم، وثمنت دفاع الفنان عادل إمام عن الفنانين متمنية أن تحصل على دور معه فى أى عمل فنى، مضيفة “فى بداياتى عملت دور كومبارس صغير جنب الزعيم وأتمنى قبل ما أموت أخد دور كبير معاه”، مشيرة إلى أن دور الفن هام جدا فى المجتمع المصرى على مدار التاريخ

المصدر: youm7.com

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