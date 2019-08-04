فيفي عبده: “الرقص ليس له عمر طالما أن هناك لياقة”

رفضت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده اعتبار ان عمرها اصبح كبيرا على الرقص الشرقي مؤكدة ان الاهم هي اللياقة وليس العمر.

وقالت فيفي عبده، في حوار مع موقع “العربية”، ردا على سؤال: “الرقص ليس له عمر طالما أن هناك لياقة، وقبل عودتي للرقص بشكل حاسم اختبرت الجمهور بفيديوهات الرقص التي ما زلت أنشر منها على السوشيال ميديا، وجدت حينها ترحابا كبيرا وردود فعل إيجابية من الناس، بل طالبني البعض في تعليقاته بالعودة لذلك تحمست وعدت بالفعل.”.

كما قالت فيفي عبده انها لم تعتزل الرقص ولكن غيابها كان بسبب انشغالها بالتمثيل وزيادة وزنها في فترة معينة وقالت “العودة إلى الرقص لطالما كانت في حساباتي، لذلك أنقصت وزني وعدت للرقص في الوقت الذي رأيته مناسبا”.

يذكر ان فيفي عبده تواصل منذ فترة على نشر مقاطع فيديو راقصة خاصة خلال تواجدها في الساحل الشمالي في الفترة الاخيرة.

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