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فيفي عبده تتجاهل الانتقادات وتواصل نشر فيديوهات الرقص!.. فيديو

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فيفي عبده

فيفي عبده

تجاهلت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده الانتقادات التي وجهت لها اخير بعد نشرها فيديوهات راقصة بعد ايام من وفاة شقيقتها.

ونشرت فيفي عبده، فيديو جديد عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو هو الثالث في غضون ساعات لوصلة رقص جديدة على اغنية “يا معدي” للفنان موسى.

وكانت فيفي عبده قد نشرت مقطعين سابقا ظهرت فيهم بوصلات رقص مختلفة وهو ما عرضها لانتقادات كثيرة غير انها تجاهلت ذلك تماما.

يذكر أن سعاد الشقيقة الكبرى لفيفي عبده، كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة يوم الخميس 21 نوفمبر داخل أحد المستشفيات الخاصة في منطقة المهندسين.

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