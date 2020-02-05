فيفي عبده تتغزل بابنتها عزة مجاهد: “ايه يا وزه الجمال ده”

نشرت الفنانة المصرية عزة مجاهد، ابنة الفنانة والراقصة فيفي عبده، صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام.

وقد علقت فيفي عبده على صورة ابنتها متغزلة بجمالها اذ علقت كاتبة: “‏ايه ي وزه الجمال ده أحله عزه مجاهد بحبك اوي اوي اوي قمر ي قلبي💋💋💋💋💋”.

وكانت فيفي عبده قد ظهرت بإطلالة جريئة بعد عودتها من السعودية حيث نشرت صورة ظهرت فيها ببادي اسود مكشوف الكتفين ومفتوح الصدر.