فيفي عبده تثير الجدل بهذه الصورة!

شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده جمهورها عبر حسابها على انستغرام بصورة ظهرت من خلالها بإطلالة مميزة ومختلفة عن كل إطلالاتها الماضية.

ونالت هذه الصورة إعجاب الكثيرين من متابعيها غير ان الكثيرين تساءلوا إن كانت فيفي عبده قد أجرت خلال الفترات الماضية عمليات تجميل؛ لكي تظهر بهذا الشكل المختلف، وتبدو أصغر عمراً!

وقد ظهرت فيفي عبده بالصورة وهي ترتدي ملابس بلون الكشمير، ولم تقم بوضع مكياج صارخ كعادتها، ووصفها الكثيرون من متابعيها بأن ملامحها تغيرت بعض الشيء، وأصبحت بشرتها أكثر نضارة عما كانت تظهر عليه من قبل.

غير أن أحد المصادر المقربة من فيفي عبده نفى ما تردد حول إجراء فيفي عملية تجميل، مؤكداً أن الإطلالة التي ظهرت من خلالها معتمدة على برامج الفوتوشوب والفلاتر، التي تستخدم لخروج الصور بشكل مختلف ومميز.