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فيفي عبده تثير غضب الشعب العراقي

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نشرت الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لها وهي تقدم وصلة رقص من أمام منزلها على أحد الأغاني العراقية .

وكتبت في تعليقها على مقطع الفيديو قائلة : ” ربنا يحمي شعب العراق .. أنا بحبكم أوي من كل قلبي ” .

ولكن لما ينال هذا الفيديو استحسان عدد كبير من المتابعين خاصة العراقيين منهم .. والذين انتقدوا في تعليقاتهم رقص فيفي عبده في ظل ما يعاني منه الشعب العراقي هذه الأيام .

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‏ربنا يحمي شعب العراق أنا بحبكم اوي من كل قلبي❤️❤️❤️❤️❤️

A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial) on

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