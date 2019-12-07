فيفي عبده تستعرض قوامها: “انا ما كبرتش ولا حاجة”

عادت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده الى اثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد فترة غياب قصيرة بسبب وفاة شقيقتها.

فبعد فيديوهات الرقص التي كانت تنشرها باستمرار، تعمد فيفي عبده هذه الايام الى نشر صور مثيرة لها مع تعليقات جدلية تتغزل بها بنفسها على طريقتها.

وبعد ان كانت نشرت صورة لها بفستان مكشوف مع تعليق:”انا لا اصلح للمعاناة.. انا جاية الدنيا اتدلع” نشرت صورة جديدة استعرضت فيها قوامها وعلقت كاتبة: “لا اسكوزمي انا ما كبرتش ولا حاجة .. انتوا اللي مولودين متأخر”.

يذكر ان فيفي عبده، 66 عاما، دائما ما يتم انتقادها من قبل البعض والذين يدعونها الى احترام سنها فيما تؤكد هي ان الرقص لا علاقة لها بالعمر طالما انها تحافظ على رشاقتها.