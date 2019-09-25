فيفي عبده تعتذر للشعب المصري بعد فيديو الألفاظ الخارجة

إعتذرت الفنانة المصرية ​فيفي عبده​ للشعب المصري، بسبب الألفاظ الخارجة التي تفوهت بها، خلال فيديو الرد على الممثل المصري ​محمد علي​ والناشط السياسي ​وائل غنيم​.

وقالت عبده: “أنا بعتذر لكل شاب ولكل شابة ولكل طفل مصري، وبعتذر جدا لأني مصرية وكل واحد بيحب بلده بيدافع عنها وإن شاء الله دائما في أمن وأمان، وأنا أسفة عن كل لفظ طلع مني وأنا كنت منفعلة ولم أكن أعرف كيف أتكلم بس كان لازم ارد بنفس طريقتهم الجارحة”.

وكانت عبده قد ردت بفيديو قاس ومليء بالألفاظ الخارجة، على كل التصريحات التي يطلقها محمد علي ووائل غنيم، ضد الرئيس ​عبد الفتاح السيسي​ والجيش المصري.