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فيفي عبده تفاجىء متابعيها بلوك جديد وصاخب!

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فيفي عبده

فيفي عبده

فاجأت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة ظهرت فيها بلوك صاخب..

فقد ظهرت فيفي عبده بمكياج صاخب ارتكز على الألوان الغامقة، وبدت بطلاء شفاه غامق باللون البنى ورسمة عين كشفت عن جمال عيونها.

وارتدت فيفى عبده بلوزة سوداء، حيث اعتمدت فى هذه الإطلالة على الألوان الغامقة، على عكس ما تظهر فى الكثير من الأحيان.

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‏يا صباح الفل من مصر أم الدنيا بحبك اوي❤️❤️❤️❤️❤️

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وأكملت فيفى عبده إطلالتها بعقد كبير حول رقبتها، وهو ما منحها مظهرا جذابا، فيما بدت بخصلات شعرها البنى القصير المنسدل على كتفيها.

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