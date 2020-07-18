كشفت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عن مرورها بحالة من الاكتئاب دون ان تعطي المزيد من التفاصيل عن سبب حالتها النفسية السيئة.

ونشرت فيفي عبده صورة لها عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “‏الصورة دي اتصورتها وأنا زعلانة قوي لأن عندي اكتئاب قلت اللى بيحبوني هيزعلوا على زعلى واللى بيكرهونى هيفرحوا فيا على كلن اسكوزمى انجوى خليك جود بوى مش مهم مين اللى سمايل فى الاخر لف يوووو “.

وقد تفاعل عدد كبير من محبي فيفي عبده مع هذه الصورة وكان منهم الفنانات غادة عبد الرازق وياسمين الخطيب وسالي عبدالسلام ونيكول سابا التي كتبت “شير اب حبيبتي الزعل ما يلقش عليكي خالص انت كلك طاقة وفرح لوف يووووووو ” ومايا دياب التي كتبت “ليه يا فوفا؟.. بموت فيكي”.

من ناحية أخرى، حسمت فيفي عبده الجدل الدائر حول تعرضها للتحرش أثناء حضورها عزاء في الوسط الفني حيث شاركت صورة للواقعة وعلقت كاتبة :”على فكرة دي مكنتش حالة تحرش زي ما كاتبين ده كان واحد عاوز يتصور وأنا رفضت احترامًا للعزاء اللي كنت فيه”.