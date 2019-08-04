فيلم ” جابر ” الأردني يثير جدلا بإدعائه أحقية إسرائيل في فلسطين

أثار الفيلم الأردني ” جابر ” جدلا وانتقادات شديدة بين الأردنيين منذ الإعلان عن تفاصيله التي كشفت ان أحداث الفيلم تدور حول أحقية إسرائيل في منطقة البتراء جنوب الاردن وفي فلسطين .

مما دفع فريق عمل الفيلم يوم أمس إلى إعلان وقف التصوير .. كما اعلن ” علي عليان ” بطل الفيلم إنسحابه من العمل بالإضافة إلى الفنان يوسف كيوان وعبد الكريم القواسمي ومحمد سميرات وعددا من صناع الفيلم .

وقال على عليان في تصريحات صحفية أن سيناريو الفيلم السيناريو يشير إلى أحقية اليهود وإسرائيل في فلسطين وجنوب الأردن على الرغم من أن الفيلم من إنتاج أردني ومؤلفيه عرب .

وأضاف أن الخلاف الأساسي مع المخرج كان بسبب المحتوى إذ إن هناك مغالطات تاريخية فيه خاصة بالنسبة للفترة الزمنية التي يتحدث عنها الفيلم إذ يشير إلى أن اليهود عاشوا أكثر من 1200 سنة في الأردن .

توضيح للعموم : انسحبت اليوم من كاستنج الفيلم السينمائي العالمي ( Jaber )والذي سيصور في عمان قريبا لان السيناريو يثبت حق… Posted by Ali Elayan on Saturday, July 27, 2019

كما أصدرت أصدرت نقابة الفنانين الأردنيين بيانا وذلك بعد تشكيل لجنة لقراءة السيناريو لتعلن إدانتها للفيلم بصيغته الحالية وترفض محاولته تحريف التاريخ الأصيل للجغرافيا وللبلد .

قال البيان : ” الفيلم المذكور يمرر بطريقة ذكية ومباشرة فكرة أن الأردن جزء من إسرائيل وأن اليهود سكنوا الأردن منذ القرن الأول الميلادى ، خصوصًا البتراء ووادى موسى ، ويخلص إلى أنها جزء من الأرض المقدسة حسب ادعاءات الفكر الصهيونى .. كما يطرح الفيلم فكرة خطيرة وهى أن المسيحية نشأت وبدأت من الأردن وليس فلسطين ، وهذا مسوغ فيما بعد إلى أن المسيحيين ليست لهم أحقية في فلسطين وهذه دعوة مخالفة للتاريخ الدينى للمنطقة ، ومنها تزوير لكل ما ورد فى الكتب السماوية الثلاث وما توصل إليه علماء الآثار والتاريخ ” .

كما ذكرت النقابة أنه ستتم مساءلة جميع من يشارك في الفيلم مع فرض عقوبات على من يقوم بذلك قد تصل حد الفصل من النقابة .

ومن جانبه أكد مخرج ” جابر “محيي الدين قندور أن قصة الفيلم خيالية ولا صلة لها برواية للمؤرخة ” لويز ليغينز ” التي ترى أن النبي موسى أحضر اليهود من مصر إلى البتراء بدل جبل سيناء وأمضى معهم أربعين عاما قبل الانتقال إلى فلسطين .

كما أشار قندور إلى أن كثيرا ممن هاجموا الفيلم لم يقرأوا السيناريو مشددا على أن تصريحات الممثلين الأردنيين الذين انسحبوا من الفيلم فيها إساءة كبيرة .

وتدور أحداث الفيلم حول صبي من منطقة البتراء يعثر على حجر في البتراء عليها كتابات عبرية ثم يقوم ببيعها لعالم آثار أجنبي، ليتم تهريبها بعد ذلك .