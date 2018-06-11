فيلم كارما ممنوع من العرض في مصر

أصدرت الرقابة على المصنفات الفنية في مصر قرارا بسحب تراخيص فيلم “كارما” للمخرج خالد يوسف من دور العرض بسبب مخالفته شروط الترخيص الممنوحة له.

ومن ناحية أخرى، نشرت الصفحة الرسمية للفيلم على موقع فايسبوك تأكيد على عرض الفيلم في عيد الفطر المقبل، ولكن في بعض البلدان العربية وأوروبا وأمريكا فقط.

وجاء في منشور الصفحة: “وصلنا الآن قرار منع فيلم كارما للمخرج خالد يوسف من العرض برغم حصولنا علي تصريح بعرضه بلا أي حذف منذ أكثر من شهرين”.

“وبودنا أن نعلن أن صفحة وحملة الفيلم مستمرة لعرضه بالبلاد العربية بعيد الفطر وعرضه بأمريكا وأوروبا وكندا الشهر القادم”.

وجاء القرار سحب تراخيص فيلم “كارما” قبل يوم واحد من الاحتفال بالعرض الخاص له، الذي كان من المقرر أن يقام الثلاثاء 12 يونيو الجاري، وطرحه رسميا في دور العرض السينمائية يوم الخميس المقبل للمنافسة في موسم عيد الفطر.

فيلم “كارما” بطولة عمرو سعد وغادة عبد الرازق وخالد الصاوي وزينة ودلال عبد العزيز وماجد المصري والوجه الجديد سارة التونسي، مجدي كامل، إيهاب فهمي، مصطفي درويش، حسن حرب، والطفلة بيرلا ومقدمي البرامج يوسف الحسيني وخالد تليمة، ومن إنتاج أحمد عفيفي مصر العربية للإنتاج السينمائي ومن تأليف وإخراج خالد يوسف.