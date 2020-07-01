نشرت ” أميرة أبو عوف ” أرملة الفنان الراحل ” عزت أبو عوف ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أحيت من خلاله الذكرى السنوية الأولى على وفاته .

وكتبت أميرة أبو عوف بكلمات مؤثرة : ” رحل ولم يترك لنا سوى بقايا ماضي .. عطر لا ينسى .. صوت نتمناه .. حضن نفتقده .. حب كبير .. صور صامتة .. شوق لا يبرد .. ألم لا ينتهي ” .

وتابعت : ” غدا أول سنة تعدي بدون وجودك صعب جدا .. أرجو قراءة الفاتحة و الدعاء له بقدر حبكم له .. بحبك هتفضل في قلبي وعقلي طول عمري ” .

يذكر أن الفنان عزت أبو عوف كان قد رحل عن عالمنا في الأول من يوليو عام 2019 عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض .