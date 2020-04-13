نشرت الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لشقيقتها ” إبتسام ” وذلك في التعليق الأول لها على حبس الأخيرة على ذمة التحقيقات في قضية ” حمزة مون بيبي ” .

وكتبت دنيا بطمة في تعليقها على الصورة قائلة : ” طبيعي ما يعرفون نعمة الأخت أو طعم الأخوة لأنهم ما ذاقوه .. تعلمنا حتى لو متنا ما نطيح ” .

وتابعت : ” إنت أطيبهم وأجملهم وكوني متأكدة إن حقي وحقك لن يضيع والله سيتولاهم جميعا .. يمهل ولا يهمل ” .