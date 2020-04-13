نشرت الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لشقيقتها ” إبتسام ” وذلك في التعليق الأول لها على حبس الأخيرة على ذمة التحقيقات في قضية ” حمزة مون بيبي ” .
وكتبت دنيا بطمة في تعليقها على الصورة قائلة : ” طبيعي ما يعرفون نعمة الأخت أو طعم الأخوة لأنهم ما ذاقوه .. تعلمنا حتى لو متنا ما نطيح ” .
وتابعت : ” إنت أطيبهم وأجملهم وكوني متأكدة إن حقي وحقك لن يضيع والله سيتولاهم جميعا .. يمهل ولا يهمل ” .
يمهل ولا يهمل تنطبق على أختك وعليكي يا ريا وسكينة ، الفقمة من اول ماراوتنا خلقتها استغفرالله شبه الشمبازي لليوم تعمل مشاكل وحقد وضغينة وخبث حتى على ابناء جلدتها من سنتين راحت عملت عصابة للاستفزاز والمتاجرة بشرف الناس وانتي وهي تراسن هالشبكة وانا أقول من وين هالاموال والقصور حتى ببنوك الكويت عندها حسابات بالملايين من اين لها هذا ؟؟؟
ماذا تقول أنت؟