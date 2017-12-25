في جوّ ميلادي جميل.. إليسا تعانق والدتها وتقبّلها بشغف

في جوّ ميلادي جميل.. إليسا تعانق والدتها وتقبّلها بشغف فن

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شاركت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ جمهورها ومتابعيها بصورة جميلة من أجواء الميلاد جمعتها بوالدتها.

ونشرت الصورة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بدت فيها تعانق وتقبل والدتها بشغف، وعلّقت عليها بالقول:”عيد ميلاد سعيد”.

وحصدت الصورة إعجاب متابعيها الذين تمنوا لها ولوالدتها السعادة والصحة ودوام المحبة.

وحالياً تواصل إليسا العمل على ألبومها الجديد المنتظر طرحه في عيد الفطر السعيد واعدت جمهورها بأن يكون ألبوماً مختلفاً.

وكانت حصدت نجاح أعمالها خلال عام 2017 بعدة جوائز ومراتب من بينها المرتبة الثالثة لناحية الشخصيات الأكثر بحثاً في مصر وذلك ضمن إحدى قوائم الإحصاءات التي أصدرها محرك البحث العالمي “غوغل”.