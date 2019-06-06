في حفل الدمام .. أصالة تسأل الجمهور عن كيفية تحضير ” القهوة السعودية “

في أولى أيام عيد الفطر المبارك شهدت مدينة الدمام وتحديدا ” مسرح الدمام ” حفلا غنائيا أحيته الفنانة السورية أصالة والذي استمر إلى أكثر من ساعتين قدمت فيها عددا من أغانيها القديمة والجديدة .

وشهد الحفل حضورا كبيرا من جانب الجمهور السعودي والعربي .

وأثناء الحفل قامت أصالة بسؤال الجمهور عن كيفية تحضير ” القهوة السعودية ” وإن أطيب قهوة تناولتها في حياتها كانت شربتها بالدمام في آخر زيارة لها للمدينة .

وأظهر مقطع فيديو من الحفل الفنانة أصالة وهي تسأل الجمهور الذي حضر الحفل قائلة : ” أكلتوا كعك اليوم ، كان فطور رائع طبعا ” .

وتابعت : ” حلو الكعك في الصباح مع نسكافيه وبعده على طول قهوة ” .

وبعد الحفل نشرت أصالة صورة لها من الحفل وعلقت عليها قائلة : ” الحمد لله كانت حفلة أكثر من حلوة والناس سميعة وحلوين وأهل طيبين ” .